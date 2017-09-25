AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, kimsenin kimseden üstünlüğü bulunmadığını belirterek, "Üstünlük takvadadır. İster milletvekili, ister belediye başkanı, isterse başka bir yerin başkanı olsun, hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Bizim amacımız, hepimizin amacı mensubu olduğumuz kurum ve kuruluşlarla bu memlekete hizmet edebilmek. Mühim olan görevimiz bu." dedi.

Karacan, partisinin Kütahya İl Başkanlığınca Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının hem toplum hem de siyaset için önemli unsurlar olduğunu söyledi.

Kendisinin de daha önce bir sivil toplum kuruluşunda görev aldığını dile getiren Karacan, şöyle konuştu:

"Sivil toplum kuruluşlarının toplumumuz için ne kadar vazgeçilmez birer unsur olduğunu, siyaset içinde ne kadar bize yol gösterici olduğunu bilen bir kardeşinizim. Seçilmiş insanların, mensubu olduğu topluma ne kadar faydalı olduğunu bilen bir insanım. Biz, sizlerin üst kurulları ile görüşme yaptık. Şimdi de illere gidip sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini alarak sizlerle istişare edip hükümet nezdinde, tabii ki milletvekillerimiz sizlerin temsilcileri, ondan hiçbir şüphe yok ama ben genel başkan yardımcısı olarak sizlere nasıl hizmet edebiliriz, sizlerin işini nasıl kolaylaştırabiliriz, sizlerle bundan sonraki süreçte nasıl daha irtibat halinde olabiliriz, ben bunun için geldim."

Karacan, birbirini tanımayan, birbiriyle ilk defa karşılaşan, sadece protokollerde görüşen bir STK, bir parti ilişkisi istemediklerini vurgulayarak, şehri, ilçesi, kenti için birbiriyle irtibat kuranların daha fazla fikir geliştirebileceğine işaret etti.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevinin, STK'lar ile hükümet arasında bir köprü vazifesi görmek olduğunu anlatan Karacan, şunları kaydetti:

"Sizlerin de burada tabanlarınızdan gelen sesi hükümet olan, iktidar olan AK Parti'mizin milletvekilleri ve il teşkilatımıza söylemeniz için vesile olduk. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok, üstünlük takvadadır. İster milletvekili, ister belediye başkanı, isterse başka bir yerin başkanı olsun, hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Bizim amacımız, hepimizin amacı mensubu olduğu kurum ve kuruluşlarla bu memlekete hizmet edebilmek. Mühim olan görevimiz bu."

Karacan, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin talep ve önerilerini dinledi.

