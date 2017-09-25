Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Terörün tortularını Bulanık'tan silmeye çalışıyoruz. İlçemizden 2 yıldır terör örgütüne katılım olmamıştır. Bu bizim için sevindiricidir." dedi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Bulanık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Uzan, düzenlediği basın toplantısında yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Geçtiğimiz yıl belediyeyi 25 milyon liralık borçla devraldıklarını söyleyen Uzan, 2015'te esnafın terör nedeniyle 93 gün kepenk kapatmak zorunda kaldığını vurguladı.

- "Derdimiz, gençlerimizi geleceğe taşımak"

Yaşanan o süreçlerin geride kaldığını, vatandaşların kendilerine inanmasıyla huzur ortamına kavuştuklarını kaydeden Uzan, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız bilinçlendi. Devlete güven arttıkça çok güzel bir yere geldik. Derdimiz, burada bir gencimizin bile dağa çıkmaması, onların devletine, ailesine yararlı bir insan olması, eğitimlerine, huzurlu yaşamlarına bir dokunuşta bulunmaktır. Derdimiz, burada gençlerimizin elinde molotof kokteyli değil, geleceğe, yarınlara huzurlu ve barış içerisinde ulaşmalarını sağlayarak, devletin kritik yerlerinde yer almasıdır. Bunu insanlarımıza anlattık, onlar da bizlere destek verdiler. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizi normalleştireceğiz, kalkındıracağız. 'İnsanı yaşat ki devlette yaşasın' felsefesi ile yola çıkacağız. Bu süreçte bizimle yola çıkan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Uzan, amaçlarının ilçenin büyüyerek gelişmesi olduğunu, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, esnafın da bu doğrultuda fedakarlık göstererek elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

- "Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz"

Göreve başladıktan sonra ilçenin sorunlarını analiz ettiklerini, vatandaşlarla sık sık toplantılar yaptıklarını dile getiren Uzan, altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu konularının en öncelikli sorunlar olduğunu belirtti.

100 yıllık ilçenin sadece yüzde 30'unda altyapı bulunduğunu aktaran Uzan, şunları kaydetti:

"Bu sorunları ortadan kaldırmak için bu yıl çalışmalara başlayıp ilçeyi büyük bir şantiyeye dönüştüreceğiz. Tam donanımlı bir park inşa ediyoruz, en kısa zamanda bitecek. Bulanık Belediyesi olarak her mahallede bir park kurma şiarımız var. Bunu yapmaya başladık ve ciddi bir memnuniyet var. Şehrin en temel ihtiyacı olan belediyecilik işlerini yapıyoruz. Belediyeyi 25 milyon lira borçla devraldık. Maliye, SGK ve TEDAŞ'a, vatandaşlara olan borçları ödüyoruz. Hal böyle iken vatandaşlarımızın hizmetlerini de ihmal etmeden yerine getirmeye çalışıyoruz."

- "Toplum bilinçleniyor"

Bulanık ilçesinin terörden büyük zararlar gördüğünü, bedeller ödediğini vurgulayan Uzan, 2015'te terör olayları, terörist cenazeleri nedeniyle esnafların kepenk kapatmak zorunda kaldığına işaret etti.

Uzan, bu durumun ilçeye sıkıntılar yaşattığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık insanımızda da bilinçlenme var. Bir terörist cenazesi geldiğinde bunların neden düğün havasında yas tuttuğu anlaşılmıyor. Ciddi anlamda neden kepenk kapatıldığının farkında değildi ama bugün farkına vardı. Vatandaşımızın devletimizin arkasında durması, devletimizin kararlılığı güven aşılıyor. Bu güven tekrar bize yansıyor. Devlete olan güven artıkça hizmetlere katılım yükseliyor, hayat normalleşmeye başlıyor. Terörün tortularını Bulanık'tan silmeye çalışıyoruz. İlçemizde 2 yıldır terör örgütüne katılım olmamıştır. Bu bizim için sevindiricidir. Malazgirt de Bulanık da ciddi anlamda örgüte katılımın olduğu ilçelerdi ama toplum bilinçleniyor. Eğitime önem veriyoruz, i̇nsanımızı doğru yola iletiyoruz."