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Denizli'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasında

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:53
Denizli'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde market sahibini bıçakla yaralayarak parasını gasbeden İran uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi'nde Serhat Uzdilli'ye ait markete giren İran uyruklu Mehdi Hussain (28), iş yeri sahibi Uzdilli'yi bıçakla yaralayarak etkisiz hale getirdikten sonra 360 lirasını gasbetti.

Market sahibi Uzdilli, bıçak darbeleri ile elinden ve başından yaralanırken, ihbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartta yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Gasp anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin markete girerek dolaptan su alması yer alıyor.

Şüphelinin, market sahibini arkasından bıçakla yaralaması ve yaşanan arbede de görüntülere yansıyor.


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