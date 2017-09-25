Iğdır Valisi Ünlü sınırda yapımı süren duvarı inceledi

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye-İran sınırında yapımı süren duvarda incelemelerde bulundu.
Ünlü, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Aralık Kaymakamı Kemal Duru, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Taner Güneş ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı ile Türkiye-İran sınırına geldi.
Yasa dışı geçişleri önlemek için sınır hattı boyunca yapımı süren duvar sebebiyle yerleştirilen seyyar blokları inceleyen Ünlü, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Ünlü, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin son zamanlarda en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, sınırda oluşturulan fiziki engellerin ülkenin hakimiyet ve güvenliği açısından fayda sağlayacağını bildirdi.
Ünlü ve beraberindekiler, incelemeler sonrası kent merkezine geçti.