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Suriye'deki iç savaş

25 Eylül 2017 Pazartesi, 17:08

HATAY (AA) - Suriye'de rejim birliklerinin saldırılarında yaralanan 4 Suriyeli, Hatay'da tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kenti kırsalına düzenlediği hava destekli saldırılarda yaralanan 4 kişi, yakınları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hatay'daki hastanelere sevk edildi.

Bu arada, sınır ötesinde yaşanan şiddetli patlamalar zaman zaman Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor.

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