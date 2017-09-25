ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belaruslu turisti öldüren zanlı tutuklandı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 17:13

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelde kalan Belaruslu turisti kavga esnasında bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.S. Marmaris Adliyesine çıkarıldı. 17 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde garson olarak çalışan M.S. ile burada konaklayan Belarus vatandaşı Viktar Haladko (28), arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, Haladko'yu karnından bıçaklamıştı.

Haladko, olay yerinde yaşamını yitirmiş, jandarma ekipleri M.S'yi kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

İLGİLİ HABERLER
Muğla’da FETÖ/PDY çatı iddianamesi kabul edildi
YEREL

MUĞLA’DA FETÖ/PDY ÇATI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
Muğla'da 75 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

MUĞLA'DA 75 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
EÜAŞ Genel Müdürü Şatıroğlu:
YEREL

EÜAŞ GENEL MÜDÜRÜ ŞATIROĞLU:
20. Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları
YEREL

20. GELENEKSEL MUĞLA MENTEŞE RAHVAN AT YARIŞLARI
Muğla’da &quot;Süslü Kadınlar Bisiklet Turu&quot; düzenlendi
YEREL

MUĞLA’DA "SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU" DÜZENLENDİ
Muğla'daki yangın
YEREL

MUĞLA'DAKİ YANGIN
Zeki Müren'in vefatının 21'inci yılı
YEREL

ZEKİ MÜREN'İN VEFATININ 21'İNCİ YILI

Muğla'da orman yangını
YEREL

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
12 metrelik tekneyle okyanusu geçecek
YEREL

12 METRELİK TEKNEYLE OKYANUSU GEÇECEK
Marmaris'te bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

MARMARİS'TE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ