Belaruslu turisti öldüren zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelde kalan Belaruslu turisti kavga esnasında bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.S. Marmaris Adliyesine çıkarıldı. 17 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önceki gün Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde garson olarak çalışan M.S. ile burada konaklayan Belarus vatandaşı Viktar Haladko (28), arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, Haladko'yu karnından bıçaklamıştı.
Haladko, olay yerinde yaşamını yitirmiş, jandarma ekipleri M.S'yi kaçmaya çalışırken yakalamıştı.