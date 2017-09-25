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Van'daki terör operasyonları

25 Eylül 2017 Pazartesi, 17:19
Van'daki terör operasyonları

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten birisinin VEDAŞ'a ait aracı gasbettiği, bir diğerinin de Gevaş Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıya katıldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 19 Ağustos'ta Gürpınar ilçesine bağlı Çatakdibi Mahallesi kırsal alanında düzenlenen operasyonla 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Oğuldamı bölgesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (VEDAŞ) ait aracı gasbettiğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Bükeç Mahallesi kırsalında 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de 9 Haziran'da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik roketatarlı saldırıya katıldığının tespit edildiği belirtildi.

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