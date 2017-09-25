Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 24 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde durumundan şüphelendikleri N.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Suriye uyruklu 24 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçaklar ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen N.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ''göçmen kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.