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Erzurum'da FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik dava

25 Eylül 2017 Pazartesi, 17:32

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) yer aldıkları iddiasıyla aralarında eski Erzurum Barosu Başkanı Mehmet Güzel ile örgütün sözde "avukat ünitesinden sorumlu il imamı" olduğu öne sürülen eski öğretmen Hasan Aslan'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklardan eski Baro Başkanı Güzel, Şerafettin Yaşar Laloğlu, Hakan Dişkeser'in yanı sıra tutuksuz sanıklardan Serhat Akbulut, Lokman Pirim, Fatih Topal, Mehmet Salih Bayoğlu ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Halil Timurhan Gür'ün katılmadığı duruşmada, sanık Hasan Aslan ile tutuklu bulunduğu Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Bayram Candan ise SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Duruşmada söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Candan, Aslan ve Güzel'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yöneticiliği"nden 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Diğer sanıklardan Dişkeser, Pirim, Bayoğlu, Akbulut ve Laloğlu hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, örgütün yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdikleri gerekçesiyle sanıklardan Dişkeser ile Laloğlu'nun, "etkin pişmanlık hükümleri" dikkate alınarak hükümle tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı, "terör örgütü üyesi olmak"la suçlanan sanıklar Gür ve Topal'ın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.

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