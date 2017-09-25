GÜNCELLEME- Hakkari'de terör saldırısı

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VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin Suriyelilerin bulunduğu alana düşmesi sonucu Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Hudut Tabur Komutanlığının bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Balkayalar Dağı'ndan 32 havan mermisi atıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan atışların bir kısmı tabur nizamiyesine yakın bölgede bulunan sığınma amaçlı ülkemize gelen yabancıların olduğu alana isabet etmiştir. İlk bilgilere göre bir sığınmacı hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 5 sığınmacı ise yaralanmıştır. Yaralı sığınmacıların tedavileri sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizce havan tespit radarlarının belirlediği hedefler yoğun ateş altına alınmıştır. Sivil-asker ayrımı gözetmeksizin sığınmacıların bulunduğu alana yapılan bu saldırı bölücü terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha göstermektedir."