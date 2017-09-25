Kars'taki orman yangını söndürüldü

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını tamamen söndürüldü.

İlçenin Boyalı ormanları Doğanpınar mevkisi milli park alanı içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan ve 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyunca çalıştı.

Yangın, Sarıkamış Orman İşletmeleri Müdürlüğü ile Kars ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu öğlen saatlerinde tamamen söndürüldü.

Ekipler, yangının zarara yol açtığı 2 hektarlık alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, yaptığı açıklamada, yangına, işletme müdürlüğü araçlarının yanı sıra Kars merkez ile Selim Belediyesine ait araçlarla müdahale edildiğini belirtti.

Yangının tamamen söndürüldüğüne işaret een Çelik, "Şu anda soğutma çalışmaları sürüyor. Buradan yangının söndürülmesinde büyük emek veren köylülerimize, belediyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Bu yıl yağmur yağmadığı için vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü küçük bir ihmal telafisi olmayan zararlara neden oluyor." dedi.