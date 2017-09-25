ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ üyesi emekli öğretmene 9 yıl hapis

25 Eylül 2017 Pazartesi, 18:12

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında açılan davada, FETÖ'nün toplantılarında "himmet" toplayarak örgütle bağlantılı bankaya yüklü miktarda para yatırdığı iddiasıyla yargılanan emekli öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Yaşar Bolat (60) ile avukatı katıldı.

Yaşar Bolat son savunmasında, 1999-2000 yıllarında FETÖ ile temasının olduğunu söyledi.

Yılda bir iki kez örgütün toplu programlarına katıldığını ifade eden Bolat, "Beni görenler muhtemelen o programlarda görmüştür." dedi.

35 yıl öğretmenlik yaptığını belirten Bolat, aleyhine ifade verenlerin iddialarına katılmadığını, bu ifadelerin korku ve endişeyle verildiğini düşündüğünü ifade etti.

Bank Asya'da 1998-1999 yıllarında faizsiz bankacılık yapıldığı için hesap açtırdığını belirten sanık Bolat, "Eskiden Alman markı alıp tasarruf amaçlı biriktirirdim, sonrasında avro oldu, Türk lirası oldu, vadeli bir hesaptı. Bu nedenle adıma birden fazla hesap görünüyor olabilir." dedi.

HTS kayıtlarında isimleri bulunan kişilerle görüşmüş olabileceğini de ifade eden Yaşar Bolat, "Telefonumun rehberinde 800-900 isim vardır. Kimlerle görüşüp görüşmediğimi bilmiyorum. Birçoğu öğrencimdir, akrabalarım vardır. Kozan’daki Koza Erkek Öğrenci Yurdu ve Menekşe Kız Öğrenci Yurdu'nda sorumlu kişi ben değilim. Çocuklarımdan birini yapının okuluna gönderdim." diye konuştu.

Bolat, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Yaşar Bolat'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum etti. Cezasında indirim uygulanmayan sanık hakkında, kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklama kararı verildi.


İLGİLİ HABERLER
Yerleşkede ağaçlık alan yangını
YEREL

YERLEŞKEDE AĞAÇLIK ALAN YANGINI
24. Uluslararası Adana Film Festivali başladı
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
&quot;MİT tırları&quot; sanığının eşinin FETÖ davası
YEREL

"MİT TIRLARI" SANIĞININ EŞİNİN FETÖ DAVASI

FETÖ üyesi eğitimcilere dava
YEREL

FETÖ ÜYESİ EĞİTİMCİLERE DAVA
Suriyeli 4 kardeşe devlet sahip çıktı
YEREL

SURİYELİ 4 KARDEŞE DEVLET SAHİP ÇIKTI

Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası başladı
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI
Evde sahipsiz bırakılan Suriyeli çocuklara polis sahip çıktı
YEREL

EVDE SAHİPSİZ BIRAKILAN SURİYELİ ÇOCUKLARA POLİS SAHİP ÇIKTI

Saman dolu çuvallardan uyuşturucu çıktı
YEREL

SAMAN DOLU ÇUVALLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI