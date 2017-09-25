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Haber alınamayan muhtar ölü bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi, 18:16

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de dün arı kovanlarına bakmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Çatak Köyü Muhtarı Kadir Çam, arı kovanlarının yakınlarındaki dağlık alanda uçurumda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyü muhtarı 63 yaşındaki Kadir Çam, Zindağı köyü civarındaki dağlık alanda bulunan arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla dün sabah evden ayrıldı.

Çam'ın akşam eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Arı kovanları civarında yapılan aramada Çam'ın cesedi, kovanların yakınındaki uçurumda bulundu.

Jandarma tarafından uçurumdan çıkarılan Çam'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çam'ın dengesini kaybedip uçurumdan düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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