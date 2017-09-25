Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yurtsev S. idaresindeki 35 TLK 69 plakalı otomobil, Konya Afyonkarahisar karayolu Gölçayır Mahallesi mevkisinde Selahattin Aka'nın (34) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Şengül Aka olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerden Aka ile otomobilde bulunan Zeynep Demir (52), İhsan (85) ve Seyde Tombul (78) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Aka'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Yurtsev S. ise gözaltına alındı.