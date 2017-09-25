Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım:

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ANTALYA (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Kredi ve sigortadan oluşan toplam destek rakamımız 2016'da 33 milyar dolardı. Bu rakamı yıl sonunda 40 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Yıldırım, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde (BAİB) düzenlenen toplantıda, ihracat kredilerine ilişkin bilgi verdi.

Adnan Yıldırım, ihracatın geliştirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticaretteki paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması amacıyla kurulan Türk Eximbank'ın, ihracatçının ve turizmcinin vazgeçilmez bankası haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de ağustos sonu itibariyle ihracat kredilerinin yüzde 44,1'inin Türk Eximbank tarafından verildiğini belirten Yıldırım, "İhracat kredilerinin neredeyse yarısı Türk Eximbank tarafından veriliyor. Türkiye ihracatının 2016 sonu itibariyle yüzde 23'üne, bugün itibariyle de yüzde 25'ine Türk Eximbank destek veriyor. Yıl sonu hedefimiz de yüzde 26'ya ulaşmak, bu yıl içinde Türkiye'nin ihracatına 3 puan daha desteğimizi artırmaktır. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, kredi ve sigortadan oluşan toplam destek rakamımız 2016'da 33 milyar dolardı. Bu rakamı yıl sonunda 40 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce sadece teminat mektubu alıp Eximbank'a getirenlere kredi verdiklerini, sonrasında ise pazarlama departmanı kurarak ihracatçının ayağına gitmeye başladıklarını ifade eden Yıldırım, bu nedenle şubeleştiklerini bildirdi.

İhracat sıralamasına göre Türkiye'nin 20 ilinde olmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, yılın başında sadece Gaziantep'te şubeleri bulunduğunu, buna Bursa, Adana ve Denizli şubelerini eklediklerini anlattı. Önümüzdeki dönemde Antalya, Kayseri ve Konya'ya da şube açacaklarını dile getiren Yıldırım, "Şube sayımızı yılın sonunda 11'e tamamlayacağız. İhracatçılarımızın yoğun olduğu diğer illerde de irtibat ofisleri açarak onların yanında yer alacağız." diye konuştu.

- Çalışılan şirket sayısı artıyor

2016 sonu itibarıyla çalıştıkları şirket sayısının 7 bin 700 olduğunu ifade eden Yıldırım, bugün bu rakamın 8 bin 600'e ulaştığını bildirdi. Yıldırım, "Destekleri artırmanın ötesinde doğru şirketleri, doğru turizmcileri bulma gayretiyle yol alıyoruz. Önümüzde 65-70 bin kişilik bir ihracatçı, 35 bin kişilik turizmci ve yurt dışı müteahhitlik kitlesi var. Önümüzde çok fazla çalışabileceğimiz kitle, şirket, firma olduğunu görüyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz." dedi.

İhracatçılara ve turizmcilere kendi döviz gelirleri cinsinden borçlanmalarını, kur ve parite riski almamalarını tavsiye eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim TL kaynağımız var. Bunu herkes kullanıyor ve istiyor. Çok ucuz, yıllık yüzde 6,4 faiz oranlı bir kaynak. Biz artık bu kaynağı geçtiğimiz aydan itibaren sadece KOBİ'lere kullandırma kararı aldık. Düşük maliyetli bu TL kaynağımızı KOBİ'ler bu şekilde kullandığında yıllık 8-10 milyar lira kredi hacmi demektir. Yıl sonuna kadar 2,7 milyar lira daha kullandırılması öngörülüyor."

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı da yakın coğrafyada devam eden karışıklıklar ve küresel piyasalarda yaşanan durgunluk gibi olumsuz gelişmelerden dolayı ihracat açısından 2016'nın zor bir yıl olduğunu, bu yılın başından itibaren ise dış ticarette yeniden bir artış ivmesi yakalandığını söyledi.

Bölge ihracatının bir milyar 184 milyon dolar seviyesine geldiğini, ihraç ürünlerinin dünya genelinde 150 pazarda yer aldığını dile getiren Satıcı, bölgeden yapılan en fazla ihracatın 350 milyon dolarla madencilik ürünleri, 285 milyon dolarla yaş sebze-meyve ve 135 milyon dolarla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu bildirdi.