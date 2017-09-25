Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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AKSARAY (AA)- Aksaray merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 58 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 18 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 58'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "öğretmen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 15 Eylül'de Aksaray, Mersin, Kayseri ve Bolu'da, daha önce meslekten ihraç edilen 60 öğretmen ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 zanlı gözaltına alınmıştı.