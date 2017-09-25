Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,85-10,52 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,85
|0,86
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,81
|0,81
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,81
|0,86
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,87
|0,87
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,80
|0,82
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,76
|0,76
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,85
|10,52
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|11,05
|11,05
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,70
|5,70
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,43
|5,90
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|6,99
|6,99
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|7,65
|7,65
|MTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|8,61
|8,61
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|9,05
|9,05
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış