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Denizli Ticaret Borsası

25 Eylül 2017 Pazartesi, 18:56

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,85-10,52 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,85 0,86 MTS
Mısır yemlikKg 0,810,81 MTS
Mısır yemlik Kg 0,81 0,86 TTS
Buğday ekmeklikKg 0,87 0,87 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,800,82MTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,760,76MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltıKg 2,502,50TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,85 10,52MTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 11,0511,05MTS
Ay çekirdeği çerezlikKg 5,705,70TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,43 5,90 MTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 6,99 6,99TTS
Haşhaş tohumu maviKg7,657,65MTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 8,618,61TTS
Yer fıstığı içKg 7,007,00TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 9,059,05TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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