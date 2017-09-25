Yerleşkede ağaçlık alan yangını

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kozan Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde meslek yüksekokulu yerleşkesinde binalardan uzak alanda zeytin ve harnup ağaçların da bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alandaki kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğutma çalışması süren yangının okul binası ve çevresi için bir tehdit oluşturmadığını belirtti.