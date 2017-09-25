Antalya'daki yasa dışı dinleme davası yeniden başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden iddianame hazırlanan tutuklu 12 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans salonundaki duruşmada tutuklu sanıklar Gökhan Tayuk, Yavuz Bölek, Sunal Sevindik, Rüştü Çetinkasap Süleyman Çark, Mehmet Kara hazır bulunurken, Ali Koçak, Şenol oral, Erol Çomak, İsa Başar, Abdullah Sungur, Adem Tiyekli de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmaya yasa dışı dinlendiklerini iddia eden eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, polis memuru Hikmet İskender, darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç müşteki olarak yer aldı.

Kimlik tespitinden sonra mahkeme başkanı Mehmet Murat Demirarslan, sanıklara iddianame ve iddianamede yer alan suçlamaları okudu.

Sanık Erol Çomak duruşmada yaptığı savunmada, üzerine atılı FETÖ/PDY üyesi suçlamasını kabul etmediğini ve 30 aydır tutuklu olduğunu söyledi.

Telefonunda tespit edilen örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadığını ileri süren Çomak, "İstihbari dinlemeler adli dinlemelerden farklıdır. Adli dinlemelerde kuvvetli şüphe aranmakta iken, istihbari dinlemelerde basit şüphe dahi yeterlidir. İstihbari nitelikte dinlenen kişilere bilgi verilmesi suçtur. Müşteki yapılan kişiler arasında haklarında dinleme kararı alınmayan kişilerde var." ifadesini kullandı.

Dinleme işlemi için mahkemeden dinleme kararı alınmadan önce bilgi notunu İstihbarat Daire Başkanlığı sunulduğunu, orada incelendikten sonra Teknik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı ayrı ayrı onaylayıp mahkemeye müracaat edildiğini ileri süren Çomak, sistem üzerinden onay vermeden mahkeme kararı için müracaat edilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Örgüt üyeliği suçlamasına kabul etmeyen Gökhan Tayuk da örgütün haberleşme programı ByLock'u sanık Asım Demirel'in tavsiyesiyle telefonuna kurulduğunu öne sürdü.

Haklarında soruşturmalar olan bir dönemde telefonuna ByLock'un kurulduğunu anlatan Tayuk, "Demirel, telefonumu aldı ve ByLock programı kurdu. Hakkımızda yakalama kararı çıkarılmıştı, program üzerinde görüşürüz dedi ve bu program listesinde Bülent Elaldı vardı. Onunla birlikte 4-5 kişi daha vardı ama onları tam olarak hatırlamıyorum." dedi.

Sanık Adem Tiyekli ise üzerine atılı örgütü üyesi suçlamalarını kabul etmediğini ama örgütün sohbetlerine katıldığını ve yine örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan polis memurunun isteğiyle yüklediğini kabul etti.

Mahkeme heyeti, sanık, avukat ve müşteki ifadelerinden sonra duruşmayı erteledi.

Emniyet içerisinde, yasa dışı dinleme yaptıkları iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Erdil'in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında dava açılmıştı.

Daha sonra dosya birleştirilme kararıyla 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.