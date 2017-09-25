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Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

25 Eylül 2017 Pazartesi, 19:17

ERZURUM (AA) - Erzurum ve İzmir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ya da kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7, İzmir'de ise 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, eğitim yılının başlaması dolayısıyla okul önleri ile öğrenciler ve vatandaşların yoğun olarak bulundukları kafeterya, cadde ve diğer yerlerde uyuşturucu satmayı planladıkları belirtildi.


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