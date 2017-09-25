FETÖ'nün Aydın'daki adliye yapılanması davası

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AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye oluşumuna yönelik açılan, 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak ederek savunma yapan sanık Mustafa Polat, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını kabul etti.

Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu, lise yıllarında örgütle tanıştığını söyleyen Polat, uzun yıllar örgüt evlerinde kaldığını belirtti.

2012 yılında infaz koruma memuru olduğunu, 2014 yılında ev alarak örgütün evlerinden ayrıldığını anlatan Polat, "Memur olduktan sonra da sohbetlere katılmaya devam ettim. Bir gün sohbet öncesinde kendini Arif olarak tanıtan biri bana ByLock programından bahsetti. Daha sonra Play Store'dan programı indirip telefonuma kurdu. Bu program üzerinden sadece sohbet günlerini konuştuk. Ben hiçbir şeyi kötü niyetle yapmadım." dedi.

Bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, Polat'a, "Sen hiç sormadın mı bunca haberleşme aracı varken neden böyle bir program üzerinden konuşuyoruz?" sorusunu yöneltti. Polat, bir kez sorduğunu, örgüt üyelerinin kendisine kaçamak cevaplar vermesi nedeniyle bir daha sormadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Yıldırım'ın, örgüt içinde Fetullah Gülen'in nasıl bir yerde olduğunu sorması üzerine Polat, "Fetullah Gülen çok ileri biri olarak görülür. Kesinlikle eleştirilmez. Sohbetler onun vaazlarıyla başlardı." dedi.

Denizli T Tipi Cezaevi'nden yine SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Hasan Altın da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Bank Asya’dan sadece kredi kartı aldığını, katılım hesabı açtırmadığını ifade eden Altın, Almanya'ya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organize edilen Avrupa Birliği projesi için gittiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Yıldırım'ın "Sen Adalet Bakanlığında çalışıyorsun. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında hiç mi adam kalmadı da sen gittin Almanya'ya?" şeklindeki sorusu üzerine Altın, "Enerji Mühendisliği bölümünü yarıda bırakmıştım. İnternet üzerinden böyle bir proje olduğunu duyunca başvuru yaptım. Başvurum kabul edildi ve gittim." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Polat hakkında tahliye kararı verdi.

Bir sonraki duruşma 11 Ocak tarihinde görülecek.