AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bingöl’de

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bizim yeni sınırlara ihtiyacımız yok, yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok, sınırları farklı bir anlama kavuşturmaya ihtiyacımız var. Sınırlar, insanları, toplumları ayıran yerler olmamalı, buluşturan, kavuşturan yerler olmalı." dedi.

Bingöl Belediyesince Yenişehir Mahallesi'nde kadınlara yönelik yaptırılan ve içerisinde 18 iş yeri yer alan Kadın Emek Çarşısı'nın açılış törenine katılan Yılmaz, çarşının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çarşının yapımının önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün burada açılışını yaptığımız Kadın Emek Çarşısı son derece önemli. Kadınlar, toplumun yarısı. Kadınsız, ne demokrasi olur, ne kalkınma. Kadınsız hiçbir hedefimize ulaşamayız. 2023’ü ve ötesini kadını ve erkeğiyle tüm toplum olarak gerçekleştireceğiz. Kadınların enerjisini, gücünü devreye sokmadan, onların potansiyelini harekete geçirmeden bu hedeflere ulaşamayız. Bürokrasiden akademik dünyaya, her alanda kadınların daha güçlü olması lazım. Bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de önemli. Yani kadınıyla erkeğiyle hepimizin faydasına olan bir şey bu. Sadece kadınların faydasına değil, bunu böyle görmemiz lazım ve inşallah hep birlikte daha müreffeh bir Türkiye’yi, daha güçlü ve demokratik bir Türkiye’yi inşa etmemiz lazım"

- IKBY'deki tartışmaları referandum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı tartışmalı referandumunu eleştiren Yılmaz, yeni sınırlar çizmeye ihtiyaçlarının olmadığını bildirdi.

Türkiye’nin çevresinde yaşananların dikkat çekici olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugünlerde yaptığımız tartışmalara bakıyoruz, Irak’ta, Suriye’de yaşananları hep birlikte görüyoruz. Bir birlik ve beraberlik olmazsa, demokrasi ilerlemezse, ekonomik refah artmazsa ülkelerin ne hale geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bizim yeni sınırlara ihtiyacımız yok, yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok. Sınırları farklı bir anlama kavuşturmaya ihtiyacımız var. Sınırlar, insanları, toplumları ayıran yerler olmamalı, buluşturan, kavuşturan yerler olmalı. Sınırlar, insanların, sermayenin, bilginin, malların, hizmetlerin serbest dolaşımına engel olmamalı. Tam aksine bunlar Avrupa da nasıl serbestçe dolaşıyorsa, bizim bölgemizde de, Ortadoğu'da da serbestçe dolaşabilmeli, Ortadoğu da yaşayan insanların refahı ve özgürlüğü artmalı."

Törene, Vali Ali Mantı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, farklı illerinden gelen Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda iş kadını katıldı.



















