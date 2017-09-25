FETÖ sanığına "itirafı reddedin" notu

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BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu 5 sanık, güvenlik önlemleri altında salona getirilirken, tutuksuz yargılanan 13 sanık da duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz 2 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan duruşmaya Ses ve Görüntülü İletişim (SEGBİS) ile katılan tutuksuz sanık öğretmen Ali Kavalcı savunma yaptı.

Kavalcı, savunmasında suçlamaları reddederek, 17-25 Aralık sürecine kadar bahsedilen malum yapıya mensup okulda öğretmenlik yaptığını anlattı. 17-25 Aralık sürecinde yaşananlar nedeniyle söz konusu örgütle arasına mesafe koyduğunu ileri süren Kavalcı, "Bu nedenle süreci takip eden eğitim öğretim sezonu sonunda, adı geçen okula istifamı vererek, buradan ayrıldım." dedi.

FETÖ'nün "Mudurnu imamı" ve "küçük bölgeci" olduğu iddialarıyla tutuklu yargılanan Ahmet Çelik ise iddianamede terör örgütü yöneticisi suçlamasıyla cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatarak, iddiaları kabul etmedi.

Örgütün, Bolu'daki finans kaynağı olan Polat A.Ş.’de çalıştığını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Benim, Mudurnu Eğitim Sevenler Derneği’ni örgütün talimatı ve yönlendirmesi doğrultusunda kurduğum iddiasını da kabul etmemekteyim. Ben Mudurnu’ya örgütün yönlendirmesiyle de gitmedim. Polat A.Ş'ye ait olan ahşap bir konağın tamir ve restorasyonu niyetiyle gönderildim. Aynı zamanda yüksek lisans çalışmam da benzer bir konu üzerineydi. Bu nedenle bu konu ilgimi çekti. Mudurnu’ya gittiğim sırada kendimce bir çevre edindim."

Çelik, örgütün Mudurnu'da kurduğu Mudurnu Eğitim Sevenler Derneği’nin kurulmasında ön ayak olduğunu kabul ettiğini dile getirerek, "Bu dernek kimsenin yönlendirmesi veya talimatıyla kurulmadı. Aynı zamanda bir eğitimci olduğum için eğitimle alakalı düşüncelerimizi faaliyete dönüştürme arzusuyla söz konusu derneği kurduk. Derneğin 21 üyesi bulunmaktaydı. Üyelerden alınan cüzi aidatlar dışında başka geliri de bulunmamaktaydı." dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Türkan da hakkındaki örgütsel faaliyet içinde bulunduğu iddialarını reddederek, ilçede 2008-2012 yılları arasında öğrencilere yönelik sürdürülen Halk Eğitim Merkezi kurslarının kapatılmasının ardından ilçedeki çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla bir dernek kurduklarını savundu.

Türkan, "Tek amacımız ilçedeki çocukların sınavlara daha iyi hazırlanmasıydı. Mudurnu, küçük yer olduğu için Ahmet Çelik ile tanıştık. O ve birkaç kişi ile birlikte bu derneği kurduk. Hiç kimseye ücret ödemedik. Öğretmenler tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyorlardı. Zaten derneğin de bir geliri yoktu. Ben sadece derneğin kuruluş aşamasında faaliyet gösterdim daha sonrasında hiçbir etkim olmadı." iddialarında bulundu.

- Örgüt üyelerine destek notu

Ahmet Türkan'ın eşi tutuksuz sanık Aysel Türkan da suçsuz olduğunu ve eşinden dolayı sanık olduğunu iddia ederek, hem kendisinin hem de eşinin bereatini talep etti.

Mahkeme başkanının, polis araması sırasında çantasından çıkan notu hatırlattığı Türkan, "Kumpas. Açık arıyorlar bulamıyorlar, sadece dernek üyeliği hiçbir suçlamayı kabul etmeyin. Sizin itirafınızı istiyorlar, reddedin. Birlik olun. Yıldırmaya, gözdağı vermeye çalışıyorlar. Siz suçlu değilsiniz, avukat almıyorlar. Sordukları soru dışında cevap vermeyin." ifadelerinin yer aldığı notu kendisinin yazdığını itiraf etti.

Türkan, "O dönemde eşime ulaşamadığım için kendi kendime rahatlamak için bunları yazdım. Daha sonra da buruşturup atmak istedim ama çantamda unutmuştum, suçsuzum." diye konuştu.

Duruşma diğer sanıkların dinlenilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, örgütün Mudurnu ilçesindeki yapılanmasına ilişkin bir şüphelinin "terör örgütü yöneticisi olmak", 19 şüphelinin de "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Şüphelilerden 2'sinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirtilen iddianamede, haklarında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açılan ve örgütün "Mudurnu İmamı" olduğu iddia edilen Ahmet Çelik hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 19 sanık için de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



