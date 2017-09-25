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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 20:09

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Balaman'ın kullandığı 46 NF 009 plakalı pikap ile Mehmet Çelik idaresindeki 34 RK 6047 plakalı hafif ticaret araç Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Balaman'ın kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle kaldırama çıkarak o sırada kaldırımdan bulunan Üzeyir Sarp (15) Ömer Nebilir (70) Eren Küçük Kaya (8) ve Cemal Efe Özpolat (9) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Çelik ile 4 yaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nebilir'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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