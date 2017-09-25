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BAYBURT (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sulama işlerinde müteahhidin tertemiz işçilik yapması için yeni bir şart getirdik. İnşaatı yapan firma 3 yıl da burayı işletecek. Dört dörtlük işletecek ve parasını da devlet verecek. Buradaki çiftçilerimize çok iyi bir imkan." dedi.

Bakan Eroğlu, Bayburt Valiliğini ziyaret ederek Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kentte yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Eroğlu, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık olarak 2017-2019 döneminde yatırımları artırarak devam ettireceklerini söyledi. Bu kapsamda Bayburt'ta 5 baraj inşaatının sürdüğünü belirten Eroğlu, 53 bin 610 dekar arazinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Kentte 32 derenin ıslahının tamamlandığı, yaklaşık 5 milyon 300 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Eroğlu, orman köylerinde yaşayan 596 aileye 3 milyon 600 bin lira tutarında hibe ve kredi verildiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 9 otomatik ölçüm istasyonu kurulduğunu anlattı.

Bakanlık olarak kentte 10 barajın inşaatını sürdürdüklerini dile getiren Eroğlu, yetkililere, bu barajlardan yapımı yüzde 70'e ulaşanların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

Eroğlu, barajlarda işçiliğin daha iyi olması için yeni bir şart getirdiklerini belirterek, "Sulama işlerinde müteahhidin tertemiz işçilik yapması için yeni bir şart getirdik. İnşaatı yapan firma 3 yıl da burayı işletecek. Dört dörtlük işletecek ve parasını da devlet verecek. Buradaki çiftçilerimize çok iyi bir imkan. Ondan sonra da işletmesini ya belediyeye ya da özel idareye devrederiz. Planlama safhasında da 7 tane baraj var. Bunların da plan ve projeleri devam ediyor, bittiği zaman devreye alacağız." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"6 tane planlama safhasında gölet var. 21 köyün suyunu karşılayacak olan Üzengili göleti için de iki hafta içinde ihale yapma kararı aldık. 32 dereyi ıslah ettik. Şimdi inşa safhasında 19 dere var. Ayrıca 5 tane de proje safhasında olan var. Bayburt'un maalesef ormanlık alanı çok az, yüzde 8 düzeyinde. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ile anlaştık. Topluca kullanılmayan meralar, ineğin bile çıkamayacağı yerler bize verilirse biz oraları ağaçlandıracağız. Bayburt'ta ekim ve kasım ayında seferberlik yapıyoruz. Burada okul bahçesi, köy mezarlıkları, sağlık ocakları gibi yerleri ağaçlandırıyoruz."

Bakan Eroğlu, toplantının ardından "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda düzenlenen fidan dikim programına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden ve dağıtılacak meyve fidanlarına iyi bakmalarını isteyen Eroğlu, bazı öğrencilerle birlikte çam ağacı dikti.

Eroğlu daha sonra Abdulvahhab Gazi Türbesi'ne giderek buradaki restorasyon ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi. Burada da fidan diken Bakan Eroğlu, türbeye girerek dua etti.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i de ziyaret eden Bakan Eroğlu, ardından AK Parti Bayburt İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.