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GÜNCELLEME - Ağrı'da teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 6 yaralı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 20:55
GÜNCELLEME - Ağrı'da teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 6 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Minibüs şoförü ile araçtakiler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, jandarma ekipleri ve sağlık görevlilerince, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan araçtaki 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan yabancı uyruklu kişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 teröristin bulundukları aracı durdurup kendilerine silahla ateş açtıklarını, minibüste yaklaşık 20 yabancı uyruklu bulunduğunu, saldırıdan kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristler ile minibüsteki diğer kişilerin yakalanması için başlattığı operasyon sürüyor.

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