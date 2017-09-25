Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce atılan havan mermilerinin düştüğü alanda yaralanan 5 kişinin tedavileri devam ediyor.
İlçeye bağlı Derecik Hudut Tabur Komutanlığının bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Balkayalar Dağı'ndan atılan havan mermilerinin düştüğü alanda yaralanan 3'ü çocuk 5 kişinin tedavisi Şemdinli Devlet Hastanesinde sürüyor.
Hastane çalışanları, vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Irak uyruklu Umar (1), Nabe (4) ve Muhammet Tahsin (4) kardeşlerin sağlıklarına kavuşmaları için yoğun çaba sarfederken, aile de çocuklarını yalnız bırakmıyor.