GÜNCELLEME- Denizli'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde market sahibini bıçakla yaralayarak parasını gasbeden İran uyruklu kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi'nde Serhat Uzdilli'ye ait markete giren İran uyruklu Mehdi Hussain (28), iş yeri sahibi Uzdilli'yi bıçakla yaralayarak etkisiz hale getirdikten sonra 360 lirasını gasbetti.
Market sahibi Uzdilli, bıçak darbeleriyle elinden ve başından yaralanırken, ihbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartta yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İran uyruklu Mehdi Hussain, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Gasp anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin markete girerek dolaptan su alması yer alıyor. Kayıtlarda, şüphelinin, market sahibini, arkasından yaklaşarak bıçakla yaralaması ve yaşanan arbede anları görülüyor.