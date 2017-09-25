Futbol: Süper Lig

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Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Vainqueur, Charles, Nasri, Maicon, El Kabir, Eto'o

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Lawal, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Josue, Umar, Doukara

Goller: Dk. 5 Eto'o (Penaltıdan), Dk. 42 Nasri (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Vrsajevic, Dk. 26 Doukara (Osmanlıspor), Dk. 45 Sakıb Aytaç (Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Süper Lig'de 6. haftanın kapanışında Antalyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Maxsö'nün topu eliyle kontrol ettiğini belirleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 5'inci dakikada Eto'o, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0

20. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Musa Çağıran'ın pasında topla buluşan Vrsajevic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Josue'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Doukara şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, topun ağlarla buluşmasını engelledi.

29. dakikada Nasri'nin sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan El Kabir'in şutunda, kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

42. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. Eto'o'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nasri, şutunu çekti. Kaleci Karcemarskas'tan dönen topu kontrol eden Nasri, aşırtma bir vuruşla kalesini terk eden Karcemarskas'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'da, Osmanlıspor karşısında takımın başında futbol altyapı direktörü David Badia Cequier sahaya çıktı.

Osmanlıspor da yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde ilk maçını Antalyaspor'a karşı oynadı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün, Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için anlaştığı öne sürülen Brezilyalı teknik adam Leonardo Nascimento de Araujo, maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le tribünden izledi. Leonardo'nun, maç öncesi cep telefonuyla tribünden görüntü aldığı görüldü.

Bu arada, Antalyasporlu bir taraftar ise karşılaşma öncesi "Benimle evlenir misin Deniz" yazılı pankartla kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.