Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik davada 7'si tutuklu 13 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Kevser Kaya, hakkındaki terör örgütü üyeliği suçlamasını reddederek, eğitim hayatı boyunca örgütün herhangi bir okul ya da dershanesine gitmediğini, yurdunda kalmadığını, Konya Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptığını, 1 Eylül 2016'da meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Sendikalara hiç iyi bakmadığını, onların faydasını görmediğini savunan sanık Kaya, "Başörtüsüyle okula gitmem söz konusuydu. Okula başım kapalı gelmemde yardımcı olacak bir sendikaya üye olmam gerektiğini söylediler. O zamanlarda okula Aktif Eğitim-Sen gelmişti ve o konularla ilgileniyordu. Ben de onlara üye oldum. Aktif Eğitim-Sen'den 15 Temmuz'dan sonra Pazartesi günü istifa etim." diye konuştu.

ByLock programını basından duyduğunu öne süren sanık Kaya, "Böyle bir programı indirmedim ve kullanmadım. Telefonumu benden başkası kullanmadı. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım, şiddetin her türlüsüne karşıyım. Çocukları iyi bir şekilde yetiştirmek için uğraşırken böyle bir durumla karşılaştım. 5 ve 9 yaşlarında iki çocuğum var. Çocuklarım benim cezaevinde İngilizce dersi verdiğimi sanıyorlar. Bana 'Öğrencilerin nasıl, dersleri iyi mi?' diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Bank Asya'ya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırmadığını iddia eden sanığa mahkeme başkanı, 17 Eylül 2014'te 20 bin 750, 2 Ekim 2014'te 9 bin 110 ve 25 Şubat 2015'te 10 bin 250 lira yatırdığını, 2015 Mart ayında hesabının 50 bin 602 liraya ulaştığını söyledi.

Mahkeme başkanının, parayı nereden bulduğunu, sadece araç satarak bunun mümkün olmayacağını sorması üzerine sanık Kaya, "Aracımızı 29-30 bine satmıştık. Sattığımız aracın parasını eşimin iş yerine en yakın banka olan Bank Asya'ya yatırdım. Bankacı olan eşimin kendi şubesinden döviz alım satımı yapılmadığı için oradaki parayı da çekip Bank Asya'ya yatırdık. Paramızı dövizde değerlendiriyorduk. Döviz alıp satabilmek için Bank Asya'da hesabı açtırmıştım." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, sonraki duruşmanın 22 Kasım'da görüleceğini açıkladı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.