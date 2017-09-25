AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumuna ilişkin, "Türkiye bundan sonraki süreçte ne gerekiyorsa yapacaktır. Çünkü sınır komşumuz Irak'ın sınır bütünlüğü, Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Referandum, sonucu ne olursa olsun Türkiye için yok hükmündedir." dedi.

"Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları" programı için Afyonkarahisar'a gelen Karacan, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamlarında ziyaret etti.

Termal bir otelde düzenlenecek program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karacan, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu, bunu hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptıkları açıklamalarda tekrarladıklarını söyledi.

Referandum sonucunu Türkiye olarak tanımayacaklarını ifade eden Karacan, "Bu, Irak bölgesel hükümetinin kendi ihtiraslarından, kendi iç dinamiklerini tatmin etmek için yapmış olduğu bir referandumdur. Cumartesi günü yapılan tezkere oylamasında AK Parti, MHP ve CHP tezkerenin çıkması yönünde oy kullandı. Türkiye bundan sonraki süreçte ne gerekiyorsa yapacaktır. Çünkü sınır komşumuz Irak'ın sınır bütünlüğü, Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Referandum, sonucu ne olursa olsun Türkiye için yok hükmündedir. Bunu tanımadığımızı da söylüyoruz. Sadece biz değil, Irak merkezi yönetimi, ABD, Rusya, diğer ülkelerde aynı şekilde bunu dile getiriyor. Sadece onlara destek veren bir ülke dışında, tüm dünya da bu referanduma karşı." diye konuştu.

Karacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili ifadeleri doğrultusunda her türlü tedbirin alındığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Irak merkezi hükümeti Kuzey Irak'a havalimanlarını kapattı. Biz de bundan sonra hem ticaret, hem sanayi hem de askeri olarak tüm yaptırımlara devam edeceğiz. Ülke olarak bir bütünüz. Bunu Cumartesi günü yapılan tezkere oylamasında da gördük. Bundan sonraki süreçte de buna bir bütün olarak cevap vereceğiz. Çünkü bölgede istikrarın devamı çok önemli. Buranın bütünlüğü, bizim yanı başımızdaki özellikle orada olan Türkmen kardeşlerimiz için de çok önemli. O yüzden Türkiye dün ne söylediyse, bugün de aynı çizgisinde devam edecektir."

Açıklamanın ardından Karacan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.