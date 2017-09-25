Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Ahmet Şimşek
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Tambe), Lingane, Yiğit İncedemir (Dk. 77 Douhadji), Lalawele, Atabey Çiçek, Mendy
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Gökhan Süzen (Dk. 58 Gökhan Meral), Digao, Renan Diniz, Foguinho, Tevfik Altındağ, Yener Arıca (Dk. 58 Abdulaziz Solmaz), Magaye, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 76 Bekir Yılmaz), Bahattin Köse
Gol: Dk. 50 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Bekir Yılmaz (Adanaspor)
Sarı kartlarlar: Dk. 29 Gökhan Süzen, Dk. 47 Onur Akbay, Dk. 71 Renan Diniz, Dk. 80 Abdulaziz Solmaz, Dk. 89 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 42 Yiğit İncedemir, Dk. 53 Lingane, Dk. 87 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.