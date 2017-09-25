ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülmesi girişimine ilişkin dava

25 Eylül 2017 Pazartesi, 22:35

HATAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle, Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasına, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen tutuklu sanıklar eski pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, üsteğmen Onur Baykal, pilot teğmen Yasin Uzun, astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın, bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

"Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme Başkanı Ahmet Turan Oral, önceki duruşmalarda, iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle davanın, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine yönelik davayla birleştirilmesi yönünde karar vererek, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talepte bulunulduğunu hatırlattı. Oral, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kendilerinin bu birleştirme bu kararına muvafakat vermediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Oral, birleştirme hususunda mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderileceğini bildirdi.


İLGİLİ HABERLER
Komando birlikleri Reyhanlı'da
YEREL

KOMANDO BİRLİKLERİ REYHANLI'DA
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Suriye sınırındaki askeri birliklere konteyner sevkiyatı
YEREL

SURİYE SINIRINDAKİ ASKERİ BİRLİKLERE KONTEYNER SEVKİYATI
BM'den Suriyelilere insani yardım
YEREL

BM'DEN SURİYELİLERE İNSANİ YARDIM

Ayakkabıları Arakanlı Müslümanlar için boyayacak
YEREL

AYAKKABILARI ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN BOYAYACAK