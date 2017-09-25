Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülmesi girişimine ilişkin dava

HATAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle, Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılanmasına devam edildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasına, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen tutuklu sanıklar eski pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, üsteğmen Onur Baykal, pilot teğmen Yasin Uzun, astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın, bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
"Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.
Sanık avukatlarının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Mahkeme Başkanı Ahmet Turan Oral, önceki duruşmalarda, iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle davanın, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine yönelik davayla birleştirilmesi yönünde karar vererek, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talepte bulunulduğunu hatırlattı. Oral, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kendilerinin bu birleştirme bu kararına muvafakat vermediğini söyledi.
Mahkeme Başkanı Oral, birleştirme hususunda mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderileceğini bildirdi.