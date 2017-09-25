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Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

25 Eylül 2017 Pazartesi, 22:35

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davalarda 13 sanık hakim karşısına çıktı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaların duruşmalarına tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmalarda savunma yapan sanıklar, "silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi" oldukları suçlamalarını reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Mehmet Fatih Erdoğdu, Uğur Kepçe, Serkan Gümüşsoy, Mehmet Özcan'a 1 yıl 10 ay 15 gün, Zafer Kesici'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

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