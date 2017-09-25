Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

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KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak yapılan 250 kişi kapasiteli salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve bazı yakınları katıldı.

Donanma Komutanlığı'nda darbeci Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ile birlikte hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, İmren'in talimatlarıyla Merkez Komutanlığında diğer askerlerin gözaltına alınmaları ve etkisiz hale getirilmelerini sağladığı, Donanma Komutanlığı'nda gözaltına alınarak etkisiz hale getirilen Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Harp Filo Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın cezaevi aracına konularak İstanbul'a gönderilmesi olayında aktif olarak bulunarak bu araçlara komutanlık yaptığı belirlenen Güvenlik Taburu Komutanlığı İnzibat Karakol Komutanı tutuklu sanık yüzbaşı Harun İlaslan savunma yaptı.

- "Orduevinde içki içiyorduk"

Savunmasında vatanını milletini seven, halkın seçtiği hükümete saygılı, Atatürkçü biri olarak FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağının olmadığını ileri süren İlaslan, darbeci olmadığını ve darbeye destek vermediğini iddia etti.

İlaslan, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Albay Uğur Çelikten ile orduevinde içki içtikleri sırada saat 23.30 sularında Albay Muharrem Aslan'ın telefonla aradığını, Tuğamiral İmren'in üsse gelmesini emrettiğini söyledi.

Birinci amiri olan Çelikten'e bilgi vererek üsse geldiğini kaydeden İlaslan, "Tuğamiral Payal'ı araçla alarak Merkez Komutanlığına getirdik. İmren, Payal'ın nezarete atılmasını emretti. Daha sonra Payal ve Tümamiral Yıldırım, İmren'in talimatıyla cezaevi nakil aracına kondu. Araçta 5 asker, bir astsubay vardı. Önde eskortluk yapan araçta ise iki asker vardı. Ben amirallerin olduğu cezaevi nakil aracına bindim ve İstanbul'a doğru yola çıktık." diye konuştu.

Büyük bir terör saldırısı olduğunu ve sıkıyönetim ilan edildiğini sandığını öne süren İlaslan, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin, "Cep telefonun yok muydu? Neler olup bittiğini öğrenmek için internete girip bakmadın mı?" şeklindeki sorusuna, "O sırada çok yoğunluk vardı. Aklıma gelmedi bakamadım. Biraz alkollüydüm, onun da etkisi olabilir." yanıtını verdi.

- "Çarpışın, çatışın, teslim olmayın"

İmren'in kendisine, "İstanbul'a doğru yola çıkın, ben sana daha sonra amiralleri nereye götüreceğinizi söyleyeceğim" dediğini aktaran İlaslan, yolda polislerin "dur" ikazı yaptıklarını, bu nedenle İmren'i telefonla aradığını belirterek, şöyle konuştu:

"İmren bana, 'Sakın durmayın. Çarpın, çarpışın, çatışın, teslim olmayın' emrini verdi. Ben de emirlerini uygulamayacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Çünkü terör olsa, sıkıyönetim ilan edilse halk ve polisle birlikte olurduk, karşı karşıya gelmezdik. Tabiri yerindeyse jetonum geç düştü. Gebze'de yolumuzu polisler ve halk kesti. Askerlere teslim olacağımızı söyledim. Araçlardan indik ve silahlarımızı polise vererek, teslim olduk. Teslim olmasaydım, İmren'in emirlerini dinleseydim çok kötü şeyler olurdu."

- "Vatan hainliği ile yargılanacaksın"

Sevimli'nin, "Amiraller Yıldırım ve Payal sana bu yaptığının suç olduğunu söylemedi mi?" şeklindeki sorusuna İlaslan, "Amirallerden darbe yapılıyor diye bir şey duymadım. Sadece 'İmren'e yanlış yapıyorsun' dediler. Bana da nakil aracında anayasaya aykırı işler yaptığımı, vatan hainliği ile yargılanacağımı söylediler." ifadelerini kullandı.

Amirlerinin sıralamaya göre Albay Uğur Çelikten, İmren ve Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin olduğunu ifade eden İlaslan, "Kösele, Çelikten'i arayıp, İmren'in darbeci olduğunu ve emir komuta zincirinden çıkarıldığını söylemiş. Çelikten bana bu konudan bahsetmedi. Söyleseydi, İmen'in emirlerini uygulamazdım." diye konuştu.

İmren'in, nakil aracıyla amirallerin götürülmesi yönündeki yerine getirdiği emrinin kanunsuz olduğunu kabul eden İlaslan, "İmren, terör olduğunu ve sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyerek beni kandırdı. Kendisinin sonradan darbeci olduğunu öğrendim. Suçsuzum." dedi.

- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede FETÖ elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.