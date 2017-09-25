Kardemir Karabükspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, pas ve kondisyon çalışmalarıyla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Yevgen Seleznov, Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin, antrenmana katılmadı.





- Gül: "Hiçbir şey imkansız değil"





Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından teknik direktörleri Erkan Sözeri'nin istifasını yönetime sunduğunu, bugün itibarıyla sözleşmeyi iki taraflı feshettiklerini ve Sözeri'nin kentten ayrıldığını söyledi.

Ligin 7. haftasında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gül, bugün itibarıyla çalışmalara başladıklarını, sarı-kırmızılı ekibin lige iyi başladığını ve mağlubiyeti olmadığını, zorlu bir ekibe karşı mücadele edeceklerini aktardı.

Kendilerini zor bir atmosferin beklediğinin farkında olduklarını kaydeden Gül, "İşimizin orada ne kadar zor olduğunun farkındayız. Orada kazanmak çok zor fakat imkansız değil. Futbolda hiçbir şey imkansız değildir." diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un 4 gollü bir galibiyetle Karabük'ten ayrılacağını kimsenin düşünmediğini fakat bunun gerçekleştiğini dile getiren Gül, "Futbolda olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Her şeye açık bir oyun. Biz de şunun sözünü verebiliriz, Karabükspor orada bu ligin ne kadar kuvvetli takımı olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.





- "Teknik direktör temaslarımız sürüyor"





"Son 3 maçta kan kaybettik ama önümüzde 28 hafta var." diyen Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin başındayız. Şu anki hedefimiz Galatasaray maçı. Takımımız altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Bu arada teknik direktör temaslarımız sürüyor. En kısa zamanda yeni teknik direktörümüzü Karabük'e getireceğiz. Bu takım, geçen seneden daha iyisini yapacak güçtedir. Küme düşecek gibi bir endişe taşımamaktayız. Galatasaray maçında tekrar iyi oynayan takımı göstererek, oradan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz."