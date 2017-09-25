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Maçın ardından

25 Eylül 2017 Pazartesi, 23:42


ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un teknik sorumlusu David Badia Cequier, Osmanlıspor karşısında iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Antalya Stadı'nda Osmanlıspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Cequier, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Osmanlıspor'un ligde zor bir durumda olduğunu ve teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Cequier, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bugün oyuncularımın iyi çalıştığını söyleyebilirim. Sahada yapmak istediğimiz her şey vardı. Maça çok iyi hazırlandık, oyuncularımız işlerini severek yaptı. Oyuncuların isteği beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.


- Osmanlıspor cephesi


Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz ise kendileri için çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını dile getirdi.

Penaltıdan erken yedikleri golle geriye düşmelerinin kolay bir durum olmadığını aktaran Buz, ilk yarı net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini kaydetti.

İrfan Buz, devre arasına 2-0 geride girdiklerini vurgulayarak, "İlk ve ikinci yarıdaki net pozisyonları gole çevirseydik, oyuna ortak olabilirdik. 85'inci dakikada rakip üçüncü golü buldu. Tam olarak bir karşılık veremedik, 3-0 mağlup olduk. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

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