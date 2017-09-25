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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde onur ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'da bir otelde düzenlenen, sunuculuğunu Dolunay Soysert yaptığı ödül törenin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin 22'incisinin açılış törenini ülkenin içinde bulunduğu durum, terör ve şehitler nedeniyle yapamadıklarını hatırlattı.

Açılışını yapamasalar da festivalin sinema ve yarışma bölümlerine, sanata hiç ara vermediklerini ifade eden Sözlü, "Belediye olarak Türk sanatına, Türk sanatçısına hürmet ilkesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Türk milletinin, devletinin temeli kültürdür' inancıyla kültür çıtamızı daha yükseklere taşımak, ulaştırmak noktasında üzerimize düşenin yapması çabası içerisinde olduk." dedi.

Konuşmaların ardından festivalde yarışacak filmlerin kısa bir gösterimi sunuldu.

Daha sonra Kerem Görsev ve Elif Çağlar'ın kısa müzik dinletisi davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

Ardından, yüzün üzerinde uzun metrajlı sinema filmine imza atan yapımcı-yönetmen-senarist Temel Gürsu, Türkiye'de akademik düzeyde örgün sinema televizyon eğitimini başlatan Prof. Sami Şekeroğlu, 1980'de aktris olarak girdiği sinema sektöründe önemli başarılar yaşayan, "Babam ve Oğlum" filmindeki performansıyla unutulmazlar arasına giren Hümeyra, sinema ve televizyonun duayen isimlerinden usta oyuncu Şemsi İnkaya ile Adana'nın önemli değerlerinden Arif Keskiner'e Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülü verildi.

Yapımcı-yönetmen-senarist Temel Gürsu'ya ödülünü Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın verdi.

Gürsu, tam 56 yıl boyunca gönülden sinemaya bağlı olduğunu belirtti. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Gürsu, "Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ben de genç arkadaşlara bol hayal kurmalarını tavsiye ediyorum. Bizler hayal tacirleriyiz, çok güzel filmler yapmalarını öneriyorum." dedi.

- Ödülünü platform önünde aldı

Rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamayan, platformun önünde ödülünü Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'dan alan Sami Şekeroğlu da şunları kaydetti:

"Bu halde olduğum için özür dilerim Aslında gelmemem lazımdı ama ben bu festival için heyecan duydum ve geldim. Çünkü bu festivalin kurucusuyum ben bir ve ikincisini ben hazırladım. Çok güzel bir festival oldu. Ne yazık ki ben programın tamamını izleyemeyeceğim. 80 yaşındaki insanın hatırlanması güzel bir şey."

- "Hayal kurmayı bırakmayın, inatla devam edin"

Sanatçı Hümeyra'ya ödülünü Adana Büyükşeyir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü takdim etti.

Hümeyra, törende ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, sanat hayatına 1969 yılında başladığını, festivalin ilkinin de Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde 1969 yılında ''Adana Altın Koza Film ve Sanat Şenliği'' adıyla yapıldığını anımsattı.

Geçen süre içinde kimi zaman bilfiil 18 yıl üst üste olmak üzere çeşitli sebeplerle yapılmayan festivalin bu durumuna atıfta bulunan Hümeyra, "Festivalle yaşıtız, yani 24 yaşındayım. Sanata bu kadar şevkatle sarılan ve saygıyla kucaklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve çok sevdiğim Adanalılara teşekkür ediyorum. Ödülü genç meslektaşlarım için alıyorum. Hayal kurmayı bırakmayın, inatla devam edin. Sanat güzeldir." diye konuştu.

Oyuncu Şemsi İnkaya da ödülünü oyuncu Yusuf Sezgin'in elinden aldı. İnkaya, bu mesleğin ömür boyu öğrenmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Adana'nın önemli değerlerinden Arif Keskiner de ödülünü yönetmen Erden Kıral'dan aldı.

Keskiner, hatırlanmış olmanın güzel olduğunu belirterek, "79 yaşında hatırlanmak güzel. Çok ödüllü filmler yaptım, bundan onur duyuyorum. İyi bir sinemacı olduğumu düşünüyorum. Fakat, sinemacılık kollektif bir iş." dedi.

- Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü de sahibini buldu

Etkinlikte, Türkiye ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amacıyla ilk kez verilmeye başlanan Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü de Nijerya asıllı Amerikalı yönetmen Andrew Dosunmu’ya verildi.

Tören, ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



