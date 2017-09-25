GÜNCELLEME 2- Ağrı'da teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 7 yaralı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 kişi öldü, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan M.C. üzerine kayıtlı 04 D 1745 plakalı minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Minibüs şoförü M.C. ve araçtakiler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, jandarma ekipleri ve sağlık görevlilerince, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan, araçtaki 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan bir yabancı uyruklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 teröristin bulundukları aracı durdurup üzerlerine ateş açtıklarını, minibüste yaklaşık 20 yabancı uyruklu bulunduğunu, saldırıdan kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristler ve sürücü M.C'nin yakalanması için başlattığı operasyon sürüyor.

- Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyü Yukarıdemirkapı mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının bir minibüse uzun namlulu silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Açılan ateş sonucu yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Olay yerinde kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 10 şahıs da jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözetim altına alınmıştır. Yaralanan 7 kişi Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Olayı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, minibüs sürücüsü M.C'nin, göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.