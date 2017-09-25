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Adıyaman'da kavga

26 Eylül 2017 Salı, 00:17

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Biraralık İlkokulu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda, Veysel U. bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

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