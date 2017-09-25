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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen 1. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali, halk müziği sanatçılarının seslendirdiği bozlak ustası Neşet Ertaş'ın eserleriyle sona erdi.

Açılışını 23 Eylül Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı, bozkırın tezenesinin vefatının 5. yılı dolayısıyla düzenlenen festivalin Cacabey Meydanı'ndaki son gününde halk müziği sanatçıları Kırşehirli İsmail Altunsaray, Gülşen Kutlu, Erhan Uslu ve Bektaş Dolu sahne aldı.

Sanatçıların seslendirdiği Ertaş'ın türkü ve bozlaklarına meydanı dolduranlar alkışlarıyla eşlik etti.

Altunsaray, yaptığı konuşmada, Ertaş'ın türkülerini seslendirmekten mutlu olduğunu, büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Gülşen Kutlu da bozkırın tezenesinin türkülerinde her zaman anılar ve yaşanmışlıklar olduğunu vurgulayarak, Ertaş'ı saygıyla andığını dile getirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, sanatçılara çeşitli hediyeler ve plaket takdim etti.