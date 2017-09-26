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Sulama kanalında boğulmak üzere olan sürücüyü kurtardılar

26 Eylül 2017 Salı, 04:42
Sulama kanalında boğulmak üzere olan sürücüyü kurtardılar

ADANA (AA) - Adana'da kanala düşen otomobilin sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan iki vatandaş, yaralıyı sudan çıkararak boğulmaktan kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Murat Yılmaz (44) idaresindeki 01 ADM 97 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'da kontrolden çıkarak yol kenarında Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirdiği polis, bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı CANKUR ile sağlık ekiplerini de yönlendirdi. Bu sırada kanala giren ve isimleri öğrenilemeyen iki vatandaş, su içinde kalan araçtan Yılmaz'ı kurtarıp aracın tavanının üstüne çıktı.

Olay yerine gelen CANKUR ekibi tavanın üstünde bekletilen Yılmaz'ı can simidi yardımıyla kanaldan çıkarttı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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