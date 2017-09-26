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Denizli'de iş kazası: 1 ölü

26 Eylül 2017 Salı, 06:19

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambalaj fabrikasında çalışan bir işçi hamur tankerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacıeyüplü Mahallesi'nde kağıt ambalajlama malzemeleri üretilen fabrikada çalışan 43 yaşındaki Ayhan Tekin, bir anda dengesini yitirerek hamur tankerine düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılan işçinin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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