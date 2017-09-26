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Konya'da iki aracın çarptığı yaya öldü

26 Eylül 2017 Salı, 07:44

KONYA (AA) - Konya'da önce hafif ticari aracın, ardından bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'ndeki bir sanayi sitesinden elinde bıçakla koşarak caddeye çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Devrim Oluk'a önce Mahmut Bilgen idaresindeki 55 YC 977 plakalı hafif ticari araç, ardından da Osman Tezcan'ın kullandığı 06 TZC 01 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Oluk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri polise, Oluk'un elinde bıçakla bağırarak yola doğru koştuğunu belirtti. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemelerde ise bir bıçak ile iki tabanca mermisi bulundu.

Ceset otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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