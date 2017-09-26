Narkotik köpeği esrarı bulamasın diye bagaja kahve dökmüş

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında 71 kilogram esrar ele geçirildi, otomobilin sürücüsü emekli polis ile yanındaki kişi gözaltına alındı.
E-90 Karayolu Kadirli gişelerinde yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.R.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Zorro"yla yapılan aramada otomobilin bagajında 71 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücünün narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için bagaja ve esrarın gizlendiği çuvalların üzerine toz kahve döktüğü tespit edildi.
Emekli polis olduğu belirlenen sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.