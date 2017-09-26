Cezaevinden izinle çıkan tutuklu hırsızlık suçundan yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan şüpheli, yine hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi'nde süt ürünleri satışı yapan işletmenin sahibi, kasasından bir kişinin para çaldığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan şüphelinin cezaevinden bir gün izinli olarak çıkan Güven E. (17) olduğunu belirledi.
Şüphelinin işletme kasasından 240 lira çaldığı ve bugüne kadar 80 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
Şüpheli Güven E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.