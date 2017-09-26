Kütahya'da şap karantinası

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, şap hastalığına rastlanması üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine Aslanapa ilçe merkezi ile Esenköy, Çukurca, Çal, Gölbaşı, Haydarlar, Bezirgan, Adaköy, Kureyşler, Ortaca, Karadeğin, Pazarcık, Yağcılar, Göğnükören, Terziler ve Ballıbababa köylerinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Veteriner hekimler aşı ve dezenfekte çalışmaları yaparken, bu yerleşim yerlerinde hayvan satışı ve sevkleri bir ay geçici olarak durduruldu.

Şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.