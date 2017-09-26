Mudurnu "Sakin Şehir" olmak istiyor

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BOLU (AA) - Merkezi İtalya'da bulunan, yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı Cittaslow'a dahil olmak isteyen Mudurnu Belediyesi, Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesi'ne "Sakin Şehir" başvurusunda bulundu.

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen günlerde Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Mudurnu'ya gelerek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

İnegöl, Kaymakam Efecan Şahin, Mudurnu Alan Yönetimi Başkanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım, belediye yetkilileri ve turizmcilerin ziyarette ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Heyetin Mudurnu'nun tarihi, turistik, kültürel yerlerinde incelemelerde bulunduğunu aktaran İnegöl, ayrıca Mudurnu halkının yöresel lezzetlerinin satıldığı yerlere de ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Türkiye'de şu an 14 üyesi bulunan Cittaslow ağına, Mudurnu ilçesi olarak 15. üye olmayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli başvuruyu yaptık". diyen İnegöl, Türkiye'de Seferihisar, Gökçeada, Yenipazar, Yalvaç, Taraklı, Halfeti, Uzundere, Ula-Akyaka, Vize, Perşembe, Şavşat, Göynük, Gerze ve Eğirdir ilçelerinin "Sakin Şehir" unvanına sahip olduğunu hatırlattı.

Başkan İnegöl, "Sakin Şehir" anlamına gelen Cittaslow'un 1999 yılında İtalya'da kurulduğunu ve uluslararası belediyeler birliği hareketi olduğunu ifade ederek, "Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50 binin altında olması ve birliğe sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması gerekmekte. Bir kentin değerlendirmeden geçmesi için çevre politikaları, altyapı politikaları, sosyal uyum, kentsel yaşam kalitesi politikaları gibi kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.