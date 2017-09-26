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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

26 Eylül 2017 Salı, 10:57

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de askeri konvoya saldırı düzenleyen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında merkeze bağlı Oğul köyü Kovan Tepe bölgesinden, bölücü terör örgütü mensuplarınca, Çukurca-Van istikametine intikal eden askeri konvoya roketli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan saldırı üzerine İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce İHA ile tespit edilen noktalar zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde bir kadın 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Operasyonda ayrıca 2 roketatar, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 sırt çantası, bomba düzeneği kurulu çanta ve şemsiye ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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