ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

26 Eylül 2017 Salı, 10:58
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden trenle nakledilen askeri araç ve aralarında sinyal kesici cihazların da bulunduğu malzemeler, İskenderun Garı'na getirildi.

Askeri personeller tarafından vagonlardan indirilen araç ve cihazlar, Suriye sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi.

Araç ve ekipmanların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



İLGİLİ HABERLER
Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülmesi girişimine ilişkin dava
YEREL

HATAY'DAN 2 TABUR ASKERİN ANKARA'YA GÖTÜRÜLMESİ GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Komando birlikleri Reyhanlı'da
YEREL

KOMANDO BİRLİKLERİ REYHANLI'DA
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Suriye sınırındaki askeri birliklere konteyner sevkiyatı
YEREL

SURİYE SINIRINDAKİ ASKERİ BİRLİKLERE KONTEYNER SEVKİYATI
BM'den Suriyelilere insani yardım
YEREL

BM'DEN SURİYELİLERE İNSANİ YARDIM

Ayakkabıları Arakanlı Müslümanlar için boyayacak
YEREL

AYAKKABILARI ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN BOYAYACAK